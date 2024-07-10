وزير الصحة يوجّه قيادات الوزارة بانتقاء كوادر مؤهلة لمساعدتهم على إنجاز الأعمال

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري، مع نوابه وقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة وكلاء الوزارة في المحافظات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، ومناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهداف وتكليفات القيادة السياسية، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

تكثيف التعاون بين قطاعات الوزارة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير استهل الاجتماع بتهنئة نوابه الثلاث بمناصبهم الجديدة موجّها الشكر للدكتور طارق توفيق النائب السابق لشؤون السكان، لما كان له من دور كبير في ملف السكان حقق نجاحا على مستوى الوزارة والدولة.

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزير وجّه بتكثيف التعاون والعمل بين قطاعات الوزارة الفترة المقبلة، لتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية في القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق استراتيجية الدولة لتعزيز النظام الصحي وتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين، ورفع المعاناة عن كاهل المريض المصري، لافتا إلى توجيه الوزير بتكثيف الزيارات الميدانية الدورية على المنشآت الصحية من خلال وكلاء الوزارة بالمحافظات لمتابعة العمل على أرض الواقع.

ونوه عبدالغفار بأنّ وزير الصحة وجّه قيادات الوزارة ومديري المديريات الصحية بالمحافظات بانتقاء واختيار كوادر بشرية مؤهلة لتكوين صفوف مساعدة لهم لمباشرة العمل على الأرض وتسهيل متابعة منظومة العمل، وتحقيق الاستدامة لكفاءة العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما وجّه بوضع آلية عمل واضحة للتسهيل على متلقي الخدمات المختلفة من الوزارة بجميع قطاعاتها وهيئاتها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

القضية السكانية ضمن أولويات العمل بالوزارة

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ الوزير أكد أهمية القضية السكانية ضمن أولويات العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن توجيهه بتكثيف متابعة معدلات تنفيذ المشاريع القومية في مختلف محافظات الجمهورية على الأرض، خاصةً بالمحافظات المقرر أن تندرج ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفت إلى أنّ الوزير وجّه بتكثيف التعاون والتنسق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الفترة المقبلة، بما يستهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بمختلف المدن والمراكز والقرى بالمحافظات التابعين لها، والعمل على تنفيذها وفق الخرائط الصحية لكل محافظة.

وقال إنّ الوزير وجّه خلال الاجتماع مديري المديريات الصحية بالمحافظات بإجراء دراسات ميدانية على المنشآت الصحية بالمحافظة ووضع خطة متكاملة لمدة 5 سنوات تختص بتوفير الكوادر الطبية بكل منشآة على مدار تلك الفترة الزمنية لوضع آليات تكليف الفريق الصحي المستقبلية، كما وجّه بإنشاء عيادات نفسية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف أنّ الوزير وجّه خلال الاجتماع بتكثيف الدورات التدريبية المختلفة لكافة العاملين بالقطاع الصحي، بما يضمن تطوير المهارات العلمية والعملية لديهم وصقل مهاراتهم وتعظيم الاستفادة منهم وتحقيق أهداف التنمية البشرية، كما وجّه الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ منظومة التحول الرقمي بالقطاع الصحي.

حصر دوري لأرصد الدوية والمستلزمات لتوفير النواقص

وتابع أنّ الوزير وجّه بإعداد حصر دوري على فترات زمنية قصيرة بأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدلات الصرف الخاصة بها، لتوفير النواقص من الأدوية والمستلزمات وتحقيق السرعة في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، كما وجّه الوزير بالعمل على مضاعفة معدل الترددات على تلقي الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال المنشآت الصحية بالمحافظات وتعظيم معدلات الآداء خاصةً في وحدات طب الأسرة، فضلا عن إعادة إطلاق حملة «100 يوم صحة» الفترة المقبلة.