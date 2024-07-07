تفاصيل جولة وزير العمل بمركز الصحة المهنية: وعود بحل المشكلات وإجراءات ضد المخالفين

أجرى محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأحد زيارة مفاجئة لمركز الدراسات القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمنطقة ميدان الحجاز، بمصر الجديدة.

جولة تفقدية شاملة

تجول جبران داخل مختلف معامل وأقسام وإدارات مركز الصحة المهنية، واطلع على الوضع الحالي للمركز ورؤيته المستقبلية، كما التقى العديد من العاملين واستمع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم.

وعود بحلّ المشكلات وتعزيز دور المركز

وعد جبران بمواجهة كل التحديات التي تواجه المركز، بما في ذلك نقص الموارد البشرية والمعدات، مؤكدا التزامه بتعزيز دور المركز الريادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال: سيتم توسيع برامج التدريب لتشمل المزيد من العمال في مختلف القطاعات، وتقديم المزيد من الخدمات الميدانية للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتقديم الاستشارات الفنية للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تحسين بيئة العمل، وتنفيذ حملات توعوية لنشر الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية بين العمال وأصحاب العمل.

كما تفقد جبران مقر مديرية العمل بالقاهرة، بمبنى مركز السلامة والصحة المهنية. وحثّ العاملين على الانضباط في العمل والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.

إجراءات تأديبية للمخالفين

وخلال تفقده للمركز والمديرية، اتخذ وزير العمل مجموعة من الإجراءات التأديبية لعدد من العاملين غير الملتزمين، مؤكد أنَّه سيتم إجراء زيارات مفاجئة مرتقبة إلى مديريات العمل والمؤسسات التابعة للوزارة.