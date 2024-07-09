وزير الصحة يُشيد بدور مركز البيانات في رسم خريطة صحية جديدة لمصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدور المهم والحيوي لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، في دعم القطاع الصحي بالكامل، والاستفادة بمخرجاته من مؤشرات وبيانات دقيقة، وتحليل بيانات المرضى في رسم خريطة صحية جديدة للدولة المصرية، سعيا إلى الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك جلال متابعة وزير الصحة، الموقف التنفيذي لتكليفات رئيس الجمهورية، بشأن ربط واستضافة وتحليل ومعالجة بيانات القطاع الصحي، داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (p1) للاستفادة من إمكانياته الفائقة في تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وصناعة القرار.

جمع بيانات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

بدأ اللقاء بعرض الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة المشكلة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وآلية التنفيذ بجوانبها كافة، حيث أكد الوزير بدء الإجراءات بالتوازي لإنجاز العمل في أسرع وقت، بدءا من جمع بيانات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بمحافظات «بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء»، إضافة إلى تطبيقات وزارة الصحة والسكان، والتي تتضمن منظومة المواليد، والوفيات، وسرطان الثدي.

واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، إلى شرح من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الإجراءات التي تمت والجاري تنفيذها في هذا الشأن، والذي أكد أهمية المشروع في تحسين الأداء الصحي بشكل كبير.

تقديم الدعم لإنجاز تكليفات القيادة السياسية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، تقديم الدعم لإنجاز تكليفات القياده السياسية، موجّها بسرعة تذليل أي عقبات أو تحديات لتسريع وتيرة العمل التي تستهدف المواطن المصري في المقام الأول.

حضر اللقاء الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومسؤولي الشبكة الوطن للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من المختصين بالجانبين.