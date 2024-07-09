وزير الصحة الفلسطيني: نقدر جهود مصر في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبورمضان، والوفد المرافق له، اليوم، لمناقشة تعزير التعاون في دعم الأشقاء الفلسطنيين.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة استهل الاجتماع بالترحيب بنظيره الفلسطيني، والوفد المرافق له، مؤكداً تقديم كل سبل الدعم الطبي للمرضى والجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات الطبية في المستشفيات المصرية، موجهاً في هذا الصدد الشكر لقيادات وزارة الصحة على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، التي سطرت الكثير من قصص النجاح في شفاء وعلاج المرضى والمصابين.

تنسيق دائم مع الدول العربية لاستمرار تقديم كل سبل الدعم الطبي

أشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير أكد التواصل والتنسيق الدائم مع الدول العربية لاستمرار تقديم كل سبل الدعم الطبي، والمعنوي للأشقاء الفلسطينيين، وتوفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والجرحى.

وتابع بأن الوزير وجه بإتاحة الفرصة للأطباء الفلسطينيين في مختلف التخصصات الطبية، للاستعانة بخبراتهم في علاج المرضى والجرحى الفلسطينيين، بعد دراسة مقترح نظيره الفلسطيني بإصدار رخصة مزاولة مهنة -محددة المدة- للأطباء الفلسطينيين الوافدين إلى مصر في تخصصات طبية محددة لتقديم الخدمة الطبية للأشقاء الفلسطينيين داخل مستشفى فلسطين.

رسالة شكر من فلسطين للرئيس السيسى

ومن جانبه، وجه وزير الصحة الفلسطيني رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما قدمته مصر من مساعدات طبية وإنسانية للجانب الفلسطيني، مؤكدأ أن العلاقات المصرية الفلسطينية علاقات وثيقة وراسخة تدعمها إرادة سياسية وشعبية ممتدة عبر التاريخ، كما سلم «درع القدس» للدكتور خالد عبدالغفار، تقديراً للجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني خلال أزمته الراهنة.