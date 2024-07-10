«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة الجيولوجيا للثانوية العامة على «تليجرام»

أكد مصدر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة 2024 عبر جروبات الغش الإلكتروني، للتحقق من صحتها، وأنها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب.

التأكد من صحة الأسئلة المتداولة

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المتداولة الجيولوجيا سيجرى التوصل إلى المسئول عن تصوير ورق الأسئلة، ونشرها عبر جروبات الغش، مشيرة إلى تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين، وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «لا تهاون مع الغشاشين».

تطبيق عقوبات صارمة

وزعمت بعض صفحات عبر موقع تليجرام تداول أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة، والذي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة علمي علوم الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بدقائق والذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات، مطالبين رواد موقع التواصل الاجتماعي بسرعة حل الأسئلة ونشرها.