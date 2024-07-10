«التعليم» تنفي تسريب امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر للثانوية العامة

نفي شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، صحة تداول ورقة أسئلة لأجزاء من امتحان الجولوجيا وعلم النفس والاجتماع والجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024، قبل الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا عدم وجود علاقة بينها وبين الامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

لا صحة لكل ما تم تداوله علي صفحات الغش الإلكتروني عن أوراق قيل أنها تخص امتحان الدور الأول للجيولوجيا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لكل ما تم تداوله علي صفحات الغش الإلكتروني عن أوراق قيل أنها تخص امتحان الدور الأول للجيولوجيا وعلم النفس والجبر للعام الدراسي الحالي 2023 – 2024، مشيرا إلى أنها لا تشبه الامتحان الأصلي.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت تسريب أسئلة امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة الفراغية للطلاب قبل بدء الامتحان، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مؤكدا أن جميع تلك الأسئلة لا علاقة لها بامتحان اليوم.