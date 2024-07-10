نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل خطة تقليل الواردات

كشف المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، طبيعة العمل في ملفي الصناعة والنقل معا، موضحا أنه لا يوجد دمج بين الملفين لكن كل منهما يكمل الآخر، فوسائل النقل تربط المصانع ببعضها البعض وتسهل حركة النقل فيما بينها، مثل الطاقة تُشغل المصانع سواء من الغاز أو الكهرباء، والإسكان مهم لتخصيص الأرض اللازمة للمناطق الصناعية.

جعل الصناعة قاطرة التنمية

وقال كامل الوزير في تصريحات صحفية، إن خطط الوزارة الفترة المقبلة جعل الصناعة قاطرة التنمية في مصر، مع التركيز على جودة وسعر المنتج: «نصنع بجودة عالية وسعر أقل حتى نقلل ولو جزء بسيط من حجم الواردات التي تصل إلى 25 مليار دولار سنويًا».

خلق آلاف من فرص العمل

وأضاف أن الاتجاه خلال الفترة المقبلة هو التركيز على الصناعات المحلية بجودة عالمية وسعر أقل للمنافسة مع الأسواق العالمية، بجانب التركيز على التوظيف والتشغيل أيضًا، موضحًا أن التنمية الصناعة تخلق آلاف فرص العمل، الأمر الذي ينعكس على خفض معدلات البطالة وقلة الجريمة.

وأكد أن الدولة المصرية نجحت في تأسيس بنية أساسية من الطرق والكباري والمحاور خلال السنوات الماضية تسهل عملية التنمية بشكل كبير: «المستثمر هيجي لما يلاقي بنية تحتية كويسة».