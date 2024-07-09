عضو بـ«النواب»: رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الصناعة ببرنامج الحكومة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة اتسم بالمصارحة، حيث ألقت الحكومة الضوء عل كافة المشاكل والملفات العالقة والحلول بتوقيتات زمنية وفقا للموارد المتاحة، وفي حقيقة الأمر هذه سياسة تعكس عن وجود دولة مؤسسات لا تتغير بتغير الأشخاص.

خطة لحل أزمة الطاقة

وأضاف «هندي»، في بيان له، أن الحكومة أعلنت عن خطتها بشكل صريح عن حل أزمة الطاقة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل ورؤيتها لعدم تكرار مثل هذه الأزمة في المستقبل، وخطة الدولة من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة، وخطوات تمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، وذلك من خلال مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص.

البرنامج بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين

وأشار عضو النواب، إلى أن البرنامج بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين، وتضمن رسائل طمأنة ابضا للمستثمرين ورجال الصناعة، وأصحاب القطاع الخاص، خاصة وأنه شريك أساسي في عملية الإنتاج، مؤكدا أن هذا القطاع يضم تحت مظلته ملايين الموظفين والعاملين والتوسع في دعمه يعني توفير مزيد من فرص العمل بالسوق المصري، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة لديها فرصة عظيمة في اختراق الملفات والمشاكل، خاصة أنها تحظى بدعم كبير وغير مسبوق وحالة وعي كبيرة من المفترض أن تنعكس على عملها ويشعر المواطن بنتائج ملموسة على أرض الواقع.