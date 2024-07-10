مظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو.. وتحذيرات من انهيار الائتلاف الحاكم

أغلق متظاهرون مناهضون للحكومة الإسرائيلية مفترق طريق موراشا بالقرب من تل أبيب بشكل جزئي، مطالبين بإجراء انتخابات فورية والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

الشرطة تلقي القبض على عدد من المتظاهرين

وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية، فإن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها «كفى لحكومة الدمار»، وحرقوا الإطارات على الطريق، قبل أن تصل الشرطة إلى مكان الحادث لتفريقهم.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت تسعة متظاهرين لاستجوابهم بشأن الاضطرابات، وأعادت فتح الطريق.

وزير الثقافة يحذر من انهيار الحكومة الإسرائيلية

وفي سياق متصل، حذر وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من انهيار الائتلاف الحاكم من الداخل، وأن الأحزاب اليمينية من المرجح أن تبقى خارج السلطة لفترة طويلة، إذا أجريت الانتخابات اليوم.

ونقلت الصحيفة تصريحات إذاعية لوزير الثقافة الإسرائيلي، الذي اعترف أن الائتلاف الحاكم يتفكك وينهار وأنهم لن يحصلوا على الحكم مرة أخرى، وسيتحولون للمعارضة، محذرًا أنه حال اجراء انتخابات داخلية اليوم، لن يحصل الائتلاف الحاكم الحالي على أصوات المستعمرين في دولة الاحتلال.