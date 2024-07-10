مراسل «القاهرة الإخبارية»: ارتياح ألماني من نتيجة الانتخابات البرلمانية الفرنسية

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إن هناك ارتياحًا لدى المستشار الألماني أولاف شولتس من نتيجة الانتخابات البرلمانية الفرنسية، مشيرًا إلى أنه في حالة صعود اليمين المتطرف في فرنسا لن تستطيع ألمانيا التعامل مع تلك الأحزاب هناك.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه كان هناك مخاوف خاصة لدى المستشار الألماني من أن الانتخابات التشريعية التي جرت في فرنسا هي مؤشر لانتخابات البرلمان الألماني العام المقبل.

وأكد أن الأحزاب اليمينية في أوروبا لها وجهة نظر مختلفة تماما عن الحكومات الموجودة الآن ومرتبطة بخطط اللجوء والهجرة، لذا لن تستطيع ألمانيا التعامل مع مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، حول تلك الملفات، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات شحن الأسلحة إلى أوكرانيا.