سطع فى برلين.. «شمس» رفع الأثقال بطل حرمته الحرب العالمية من تحقيق المزيد من الذهب

ولد إبراهيم شمس بمحافظة الإسكندرية فى يناير عام 1917، وبدأ رحلته مع رفع الأثقال بالنادى الأولمبى، ونجح فى تحقيق العديد من الإنجازات العالمية والأولمبية، ووصل إلى القمة ومناطحة الكبار عن جدارة واستحقاق.

كان في استطاعة إبراهيم شمس حصد المزيد من الميداليات الأولمبية لولا الحرب العالمية الثانية

تألق إبراهيم شمس بدأ فى أولمبياد برلين 1936، عندما حقق الميدالية البرونزية فى وزن الريشة، وفى عام 1938 حقق الميدالية الذهبية ببطولة العالم التى أقيمت فى النمسا، ثم شارك فى أولمبياد لندن 1948، ليحسم الميدالية الذهبية فى وزن الخفيف مسجلاً رقماً قياسياً أولمبياً وعالمياً فى رفعة الخطف بـ115 كيلوجراماً، وفى رفعة النتر بـ147.5 كيلوجرام، كما سجل فى الضغط باليدين 97.5 كيلوجرام.

وكان فى استطاعة إبراهيم شمس حصد المزيد من الميداليات الأولمبية لولا نشوب الحرب العالمية الثانية وإلغاء دورتى الألعاب الأولمبية عامى 1940 و1944، ولكنه بات من الأبطال القلائل الذين حصدوا أكثر من ميدالية أولمبية.