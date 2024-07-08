«القومية لضمان جودة التعليم»: تعديل شروط الاعتماد لتتوافق مع المعايير العالمية

قال الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة بصدد إعلان تعديل إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم العالي، قبل موسم الاعتماد المقبل، لتتواكب مع ما هو سائد بالأنظمة العالمية.

اعتماد أول جامعة خاصة

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 238، وقرر المجلس خلال جلسته اعتماد أول جامعة خاصة مصرية من قبل الهيئة، حيث قام فريق المراجعة الخارجية برئاسة الدكتورة نادية بدراوي بزيارة الجامعة في شهر أبريل الماضي، والتأكد من استيفاء الجامعة لمعايير الجودة.

وأكد «عشماوي»، أن الهيئة تعتمد على كوادر مؤهلة في كل المجالات، للوفاء بكل متطلبات التدريب، مشيدًا بتأكيد رئيس الجمهورية المستمر على الاهتمام بجودة التعليم، والاستمرار في إنشاء وتأسيس جامعات متخصصة في العلوم العصرية الجديدة التي يحتاج سوق العمل.

تبني سياسات طويلة الأمد

ولفت إلى أن هذا يؤكد تبني الدولة لسياسات طويلة المدى تهتم بالارتقاء بالإنسان المصري، ورفع قدراته وتحسين ظروفه من خلال تعليم ذات جودة عالية، ورعاية صحية مناسبة .