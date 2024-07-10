بدء تشغيل أكبر مصنع غزل في العالم تجريبيا.. يضيف 2.5 مليار دولار سنويا لصادرات مصر

كشفت وزارة قطاع الأعمال، عن بدء التشغيل التجريبي لأهم وأكبر مصنع غزل في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى «غزل»، بعد الانتهاء من تركيب ماكينات المصنع الأحدث في العالم والموردة من شركة ريتر السويسرية، لافتة إلى أنّ التشغيل التجريبي بدأ لحين الانتهاء من تدشين محطة كهرباء عملاقة لتزويد المصنع بالطاقة خلال الأيام المقبلة، حيث ما تزال بعض الأجزاء في الخارج وقيد التوريد لمصر.

أكبر مصنع غزل في العالم

وبحسب ما ذكره بيان وزارة قطاع الأعمال، فمن المستهدف وصول الإنتاج السنوي في مصنع «غزل 1» إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، ما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.

مصنع غزل 1 الجديد

ويعد تدشين «مصنع غزل1» تنفيذا لخطة إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بتكلفة تقترب تتخطى 23 مليار جنيه، ويعد المصنع الأكبر في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل يوميّا، ويساهم في توفير غزول بمليار دولار سنويا يتم استيرادها من الخارج.

وزير قطاع الأعمال العام

ومن المنتظر أن يتفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في زيارته الأولى بعد توليه المنصب الوزاري، مصانع الغزل والنسيج الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية خاصة «مصنع غزل 1»، ويرافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة المحلة.