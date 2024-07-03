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من هو وزير قطاع الأعمال الجديد؟.. يمتلك خبرة كبيرة في إدارة الشركات

كتب:

شوشة عبدالواحد
12:32 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
 وزير قطاع الأعمال الجديد

 وزير قطاع الأعمال الجديد

شهد التغيير الوزاري الجديد تعيين محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرا لقطاع الأعمال العام، خلفا للدكتور محمود عصمت، الذي سيشغل منصب وزير الكهرباء والطاقة.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المهندس محمد إبراهيم أحمد الشيمي، وهي:

خبرات وزير قطاع الأعمال الجديد 

- نجح ‏في قيادة شركة بتروجت بقطاع البترول، واستكمل العمل في رئاسة شركة صان مصر في قطاع البترول.

- تولى العديد من المناصب خارج قطاع البترول، نظرًا لخبرته الكبيرة في إدارة الشركات، حيث تولى رئاسة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

- شغل عددا من المناصب لعل أبرزها ترأسه مجالس إدارات كبرى شركات قطاع البترول، وهي: «بتروجيت - صان مصر- جنوب الوادى القابضة للبترول - وكيل وزارة البترول».

- كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات.

 

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