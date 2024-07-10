«صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى وفاة محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا عن الفنان محمود رضا، وذلك تحت عنوان «ذكرى وفاة أسطورة الفنون الشعبية.. الراحل محمود رضا».

ذكرى وفاة الفنان محمود رضا

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمود رضا، أحد أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه علي رضا فرقة رضا للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، ونجح بالوصول بفرقته إلى العالمية والعرض بجميع أنحاء العالم والمشاركة في جميع المحافل الدولية المهمة».

وأضاف: «ولد الفنان محمود رضا في 11 من نوفمبر عام 1930 بالقاهرة، وتخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1955، بدأ حياته العملية كهاو للرقص الإيقاعي، ثم احترف الرقص وتصميم الرقصات الشعبية».

تأسيس فرقة رضا

وتابع: «في عام 1959، أسس فرقة رضا التي كانت أول فرقة للرقص الفلكوري المصري، وانتقل بها من المحلية إلى العالمية».