مؤسسو فرقة رضا لـ«الوثائقية»: محمود رضا قدم عرضا رغم وفاة زوجته وانهار بعد انتهائه

كشف الفيلم الوثائقي عن الفنان «محمود رضا»، الذي عُرض على القناة الوثائقية، عن وفاة زوجة الفنان محمود رضا وكيف واجه ذلك، إذ قال محمد جداوي أحد مؤسسي فرقة رضا: «كانت السيدة نديدة فهمي زوجة محمود رضا فنانة وتصمم الملابس والديكورات ولكنها كانت تعاني من مرض القلب».

جداوي: محمود رضا أصيب بانهيار شديد بعد انتهاء العرض وإغلاق الستار

وأضاف: كان وقت وفاتها لدينا عرض في الإسكندرية ولا يجوز أن نوقف العرض، وكان لازم محمود رضا يرقص ويقدم العرض وجميعنا كان الحزن بداخل كل أفراد الفرقة، وبعد انتهاء العرض وإغلاق الستار أصيب محمود رضا بانهيار شديد من البكاء بسبب حزنه عليها من شدة حبه لها.

ويوثق الفيلم الوثائقي فرقة رضا، قصة إنشاء الفرقة المصرية، ورحلة مؤسسها الراحل الفنان محمود رضا خلال حقبة الستينيات.