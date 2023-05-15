مؤسسو فرقة رضا لـ«الوثائقية»: محمود رضا واجه المجتمع في مسألة رقص الفتيات

قال زكريا عبد الشافي، مساعد الفنان محمود رضا خلال الفيلم الوثائقي عن محمود رضا الذي عرض على القناة الوثائقية، إن محمود رضا وقتها طلب مقابلة فتحي رضوان وكان وزير الإرشاد وقتها، وأخبره بأنه يريد عمل فرقة مصرية وتعمل الفلكلور المصري، وأعجب بالفكرة ولكنه طلب منه أن يعملها باسمه خوفا من هجوم المجتمع عليهم.

وقالت محاسن حسن من مؤسسي فرقة رضا: «رقص البنت كان حاجة صعبة وقتها وأنا مثلا أبويا سافر 14 سنة في دول أجنبية كثيرة وكان رجل متفتح جدا بس بنته ترقص في مصر دي مشكلة، واللي كسر الموضوع ده محمود رضا وفريدة فهمي، لأن كان والدها أستاذ جامعي، فكانت هي السبب في كسر القاعدة دى».

وقال محمود جداوي أحد مؤسسي فرقة رضا: «كان من أسرار نجاح الفرقة أن التسويق اللي حصل أن الفرقة مكونة من طلبة في الجامعة»، وأشارت شيرين رضا بأن بعد مرور السنين كانت تكتب المهنة في الباسبور راقص في فرقة رضا.

«عبد الشافي»: الفرقة كانت في البداية مكونة من 6 ولاد و6 بنات

وتابع زكريا عبد الشافي: «الفرقة كانت في البداية مكونة من 6 ولاد و6 بنات، وذهب رضا لفتحي رضوان لبدء الإجراءات وفتحي رضوان صدمه بأن المبلغ كبير جدا، وبدأ يقعد هو وعلي رضا ومحمود عثمان وبدأت فكرة تكوين فرقة رضا واتعمل 10 رقصات واتجهزت، وسنة 1959، وكانوا في البداية مش معروفين فاستعانوا بالمطرب كارم محمود والمطربة شهرزاد وإنهم يجوا يعملوا فقرات غنائية وسط الرقصات، علشان يعملوا جمهور لغاية لما تعمل شكلها، وجابوا كمان محمد العزبي وغنى معاهم حاجات اللى عملها الراحل علي إسماعيل».