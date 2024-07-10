المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل توزيع جهاز عرائس لـ500 شاب وفتاة من الأولى بالرعاية

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، حفل توزيع جهاز عرائس لـ500 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ التي تقع بنطاق المسؤولية، فضلا عن توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على 25 من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين والشخصيات العامة، والذي يأتي في إطار حملة «بلدك معاك» التي أطلقتها المنطقة الشمالية العسكرية في المحافظات نطاق المسئولية.

وخلال الاحتفال، ألقى اللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة أشار فيها إلى أنّ الاحتفالية تعكس ما تقوم به القوات المسلحة من تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته، موضحا أنّ المنطقة الشمالية العسكرية تعمل بالتوازي مع مسؤولياتها المجتمعية في الحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات وتعمل على تطوير أدائها لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها.

من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصري.