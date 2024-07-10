3 قنوات مجانية تنقل مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024.. اعرف التردد

تتجه الأنظار اليوم، نحو ملعب سيجنال إيدونا بارك، لمتابعة المباراة الحاسمة التي تجمع هولندا وإنجلترا، في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وسط اهتمام جماهيري بالقنوات المجانية المفتوحة الناقلة للقاء، من أجل معرفة هوية المتأهل الثاني لنهائي البطولة القارية.

وحجز منتخب إسبانيا، أولى بطاقات التأهل للمباراة النهائية لبطولة يورو 2024، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الثلاثاء، في أولى مواجهات نصف النهائي.

هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024

وينتظر الماتادور الإسباني الفائز من مباراة هولندا وإنجلترا المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وإنجلترا

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024.

قناة trt التركية

القمر: التركي

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة zdf

القمر الصناعي: استرا

التردد: 11362

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة zdf:

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6