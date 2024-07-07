على طريقة «أبو جبل».. حارس مرمى إنجلترا يثير الجدل في يورو 2024

ساعات من الجدل لم تنتهي عقب ظهور حارس مرمى إنجلترا، وهو يحمل زجاجة مماثلة لتلك التي كان يستخدمها محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي، أثناء حراسة مرمى منتخب مصر، في بطولة كأس أمم أفريقيا في النسختين الأخيرة وقبل الأخيرة، الأمر الذي اعتبره البعض غش لا يمكن السكوت عليه.. فما القصة؟

منتخب إنجلترا يعيد إلى الأذهان واقعة زجاجة أبوجبل الشهيرة

انتشرت صورة من مباراة بين إنجلترا وسويسرا في بطولة كأس أوروبا، خلال الساعات الماضية، وأثارت الجدل حول احتمالية الغش من جانب حارس المنتخب الإنجليزي خلال ركلات الترجيح، وذلك من جانب جماهير منتخب سويسرا الذي ودع البطولة بركلات الترجيح، بحسب شبكة سكاي نيوز.

تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره السويسري بركلات الترجيح، وتألق حارس المرمى جوردان بيكفورد بصد ركلة واحدة، كما تمكن من اختيار الاتجاه الصحيح للكرات الأخرى التي تمكنت من اختراق الشباك، وذلك بفضل دراسة الخصم جيدًا ومنحه التعليمات الخاصة من قبل مدربه بشأن مكان تصويب كل لاعب للكرة.

ظهرت لقطات خاصة تظهر بيكفورد يحمل زجاجة ماء عليها معلومات دقيقة تشير إلى اتجاه تصدي كل ركلة من لاعبي منتخب سويسرا، الأمر الذي أغضب جماهير الأخير، رغم كونه مشروعًا بل مطلوبًا باعتبار أن حارس المرمى عليه دراسة أماكن التصويب من أجل زيادة إمكانية التصدي لها.

«أبو جبل» يأتي على رأس قائمة حراس المرمى المعروف استخدامهم تلك التقنية حال لجوء حكم المباراة إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين، سواء سلبيًا أو إيجابيًا، ليعيد بيكفورد إلى الأذهان ذكريات تألق أبوجبل في ركلات الترجيح خلال مشاركته بديلًا لمحمد الشناوي في كأس أمم أفريقيا.