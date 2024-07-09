كيفية مشاهدة مباراة إسبانيا وفرنسا مجانا في نصف نهائي يورو 2024

ساعات قليلة ويفتح ملعب أليانز أرينا أبوابه لاستقبال مباراة تاريخية تجمع بين فرنسا وإنجلترا، في مهمة الحصول على تذكرة التأهل إلى نهائي يورو 2024، في نسختها الاستثنائية التي شهدت العديد من المفاجآت على مدار الجولات المنقضية، ولأنها مباراة تحمل قاعدة جماهيرية ضخمة، نبرز القنوات المفتوحة الناقلة للقاء.

القنوات المجانية المفتوحة لمشاهدة فرنسا وإسبانيا في يورو 2024

شبكة قنوات «بي إن سبورتس» التي تحمل الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة القارية، تتيح خيارات متعددة للاستماع إلى التعليق الرياضي لمباراة فرنسا وإسبانيا في يورو 2024، على أن يتولى حفيظ دراجي التعليق عبر القناة الصوتية الأولى، فيما يأتي المعلق الرياضي خليل البلوشي عبر القناة الصوتية الثانية.

وأعلنت بعض القنوات نيتها إذاعة مباراة نصف النهائي بين إسبانيا وفرنسا، وتأتي على النحو التالي:

قناة «RTL CERMANY»

- القمر: إسترا سات.

- التردد: 10832 H.

قناة ZDF

- القمر: إسترا سات.

- التردد 11382 H.

طريق فرنسا وإسبانيا نحو نصف نهائي يورو 2024

يتطلع المنتخب الفرنسي، بقيادة نجمه كيليان مبابي، إلى مواصلة مشواره في يورو 2024 بمواجهة منتخب إسبانيا في نصف نهائي البطولة، فيما تأهلت فرنسا إلى هذا الدور بعد تغلبها على منتخب البرتغال بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

من جهة أخرى، وصل المنتخب الإسباني إلى نصف النهائي بعد فوزه الصعب على المنتخب الألماني المضيف بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، مما يجعل هذه المباراة تحديًا كبيرًا في مسار البطولة.