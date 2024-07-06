محلل فني: مباريات «يورو 2024» أمس الأقوى في العالم

أكد إيهاب المصري، المحلل الفني لقناة «إكسترا نيوز»، أن مباريات الأمس باليورو الأقوى بكرة القدم على مستوى العالم، إذ إنها كانت مواجهات كبيرة جدًا من المباريات، كانت بمثابة نهائي مبكر بين إسبانيا وألمانيا أو مباراة فرنسا والبرتغال.

مباريات الأمس ببطولة اليورو قوية جدًا وصعبة

وشدد «المصري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن مباراة إسبانيا وألمانيا واحدة من المباريات التي يمكن أن نعتمدها نهائيا مبكرا، موضحًا أنّ الـ4 منتخبات يمتلكون على مستوى اللاعبين عناصر مميزة جدًا، وأيضًا مديرين فنيين ذات الاحترافية العالية جدًا وجودة اللاعبين يمثلوا أكبر أندية العالم، موضحًا أن مباريات الأمس ببطولة اليورو قوية جدًا وصعبة وبها إثارة كبيرة جدًا.

وأشار إلى أنّ أحداث مباراة أسبانيا وألمانيا كانت مثيرة جدًا حتى الثانية الأخيرة، وشهدت الدقائق الأخيرة إحراز أسبانيا هدف فاتل وخطف اللقاء، مؤكدًا أنّ مباريات الأمس كانت مثيرة وممتعة للمشاهد وحملت متعة كروية كبيرة، وشهدت المباراتين فرص ضائعة بالجملة وكان هناك عدم تركيز أمام المرمى لـ 4 منتخبات.