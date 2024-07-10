القوات البحرية تستقبل رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، استقبلت القوات البحرية وفدا من القوات البحرية الفرنسية، وذلك بحضور كل من الفريق أول نيكولا فوجور رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية، والفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية.

تضمنت الزيارة قيام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية، للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التي شهدتها القوات البحرية المصرية في الآونة الأخيرة.

وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، أهمية تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة بين القوات البحرية لكلا البلدين.

من جانبه أشار الفريق أول نيكولا فوجور إلى عمق علاقات الشراكة، والتعاون الثنائي في المجالات البحرية بين البلدين الصديقين.

يأتي ذلك تأكيدا على الروابط العسكرية المتميزة التي تجمع القوات البحرية المصرية والفرنسية.