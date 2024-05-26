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الرئيس السيسي يجتمع بوزير النقل وقائد القوات البحرية

كتب:

محمد أبو عمرة
01:02 م | الأحد 26 مايو 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اجتماعاً مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

واطلع الرئيس السيسي على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله لجميع قطاعات الدولة، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ووجه رئيس الجمهورية بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يتكامل مع جهود الدولة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تمّ تنفيذها خلال السنوات الماضية، على النحو الذي يعزز القدرات الشاملة للدولة، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.