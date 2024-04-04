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قائد القوات البحرية يلتقي قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر «أسبيدس»

كتب:

محمد مجدي
04:15 م | الخميس 04 أبريل 2024
قائد القوات البحرية يلتقي قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر «أسبيدس»

التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، اللواء بحري فاسيليس جروباريس قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر «أسبيدس»، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والاستقرار البحري بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون العسكري مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.