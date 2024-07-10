النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بتجاوز السرعة على الطرق الساحلية

أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين بتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق الساحلية بسرعات صارخة، حيث رصدت النيابة عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور، بعض سائقي المركبات على الطرق بسرعات صارخة تجاوزت 100 كيلو متر في الساعة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأوضحت النيابة العامة أنّها ستستجوب المهتمين المضبوطين، وتقدم من يثبت مخالفته منهم إلى المحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أنّها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.