تعرف على مخالفة تجاوز السرعة المقررة.. خبير مروري يوضح

يتعرض كثير من قائدي السيارات لتجاوز السرعة المقررة، مخالفين بذلك قانون المرور، الذي حدد عقوبة قاسية لمخالفة تجاوز السرعة المقررة، لمنع الحوادث المرورية والحفاظ علي الأرواح.

وتستعرض «الوطن» أبرز المخالفات في قانون المرور والعقوبات المغلظة التي وضعها المشرع على كل من يتجاوز السرعات التي حددتها وزارة الداخلية على الطرق وذلك لتنبيه السائقين وأصحاب السيارات.

عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المقررة

شرح الخبير المروري، حازم محمد، تفاصيل عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المقررة في تصريحاته لـ«الوطن» مشيرا إلى أن المادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 تنص على أن من يخالف السرعة المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من 10 أفعال حددتها المادة ومن بينها قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

واستكمل الخبير المروري أن المادة 75 الخاصة بلائحة المخالفات والعقوبات في قانون المرور، تشير لكل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.