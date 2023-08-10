خبير أمني يوضح هل السير أقل من السرعة المقررة مخالفة مرورية؟

قال الدكتور اللواء عبدالوهاب الراعي، أستاذ الإدارة في جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والخبير الأمني، إنّ السير بالسيارة بسرعة أقل من المقررة يعتبر مخالفةً مروريةً صريحة في حالة التسبب في تعطيل حركة المرور بشكلٍ متعمّد، وفي هذه الحالة تُسحب رخصة السيارة، وتُحرّر مخالفة مرورية لا يجوز التصالح الفوري فيها، وتكون المخالفة تعطيل حركة المرور نتيجة السير بأقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة.

عقوبة السير دون السرعة المقررة

وأضاف الراعي، لـ«الوطن» أنّ عقوبة السير بسرعة أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة تصل إلى الغرامة 300 جنيه، وتفسير تلك المخالفة هي أن سائق السيارة كان يسير في نهر الطريق وتعمد تعطيل حركة المرور مثلما يحدث في الأفراح وغيرها من الممارسات السلبية من جانب السائقين فتجد السائق في الأفراح يتعمد تعطيل حركة المرور بشكلٍ لافت للنظر، ويقف بسيارته في نهر الطريق ما يثير غضب المارة، أما إذا كان يسير بأقل من السرعة المقررة على جانب الطريق فلا مخالفة عليه.

ضوابط قيادة السيارة

وتابع الراعي بأنّ قيادة السيارة لها ضوابط محددة من المرور يجب الالتزام بها من أجل الحفاظ على حياة السائق وحياة غيره من المواطنين الذين يسيرون في الطريق سواء مترجّلين أو مستقلين السيارات، وأن المرور يقوم على الحفاظ على حياة الجميع من خلال تنفيذ القانون وضبط المخالفين.

خطوات التصالح الفوري في مخالفات المرور

نستعرض خطوات التصالح الفوري في مخالفات المرور «أون لاين» كالتالي:

- الدخول على خدمات المرور بأي من المنصات الرسمية «النيابة العامة - مصر الرقمية - وزارة الداخلية».

- اختر «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

- يجب اختيار رخص القيادة حال سداد مخالفاتها.

- بعد إدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

- ستظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- في حالة قبول العملية يجب طباعة الإيصال أو الاحتفاظ بصورة منه.

- بعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور»، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.

- لا يجوز التصالح الفوري إلا في عدد من المخالفات المرورية التي ليس لها صلة بالجرائم الجنائية.