أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من جامعة أسيوط

استقبلت أكاديمية الشرطة زيارة لعدد من طلبة وطالبات كلية الحقوق بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور عميد كلية الحقوق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، للتعرف على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية في كافة المجالات.

وكان في استقبال الوفد الزائر اللواء الدكتور مدير كلية الشرطة، وعددًا من قيادات وضباط الأكاديمية وكذا مجموعة من طلبة وطالبات كلية الشرطة، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات وزير الداخلية- والتأكيد على حرصه الدائم على الاهتمام بتلك الزيارات التي تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف جهات الدولة.

تأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة

وبدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلي يتضمن أنشطة الأكاديمية المختلفة في مجال إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة، وتدريب الضباط بمختلف القطاعات للنهوض برسالتهم الأمنية وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات، والالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية واحترام القانون وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما تم اصطحاب الوفد في جولة شملت عدد من كيانات الأكاديمية، من بينها مركز بحوث الشرطة للتعرف على الإمكانيات اللوجستية به ودور المركز في تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية الصديقة والشقيقة ودول الكومنولث.

المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية

كما استكمل الوفد جولته إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، الذي يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية - الأجنبية) للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجمع ميادين التدريب القتالي، وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة، ثم اختتمت الجولة بمشاهدة عروض (الخيالة- كلاب الأمن والحراسة).

ومن جانبهم، توجه أعضاء الوفد الزائر وعلى رأسهم الدكتور عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط ، بشكرهم البالغ لوزارة الداخلية على تنظيم تلك الزيارة المُثمرة والبناءة والإشادة بالجهود المبذولة من جانب الأكاديمية في سبيل إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري، كما أشادوا بقوة التدريبات وتطورها، مؤكدين حرصهم على تكرار مثل تلك الزيارات التي تُسهم في تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.