بدعم من «ابدأ».. مصنع إلكترونيات يوفر 10 آلاف وظيفة للشباب في الغربية

شاب في الثلاثينات من عمره، حلم وخطط وقرر إنشاء مصنع للصناعات الإلكترونية، فاختار أنّ يكون مكانه في إحدى قرى محافظة الغربية ليوفر آلاف فرصة عمل لأبناء القرية والقرى المجاورة، أنشأ المصنع ثم تّعثر، ليقرر التواصل مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليستجيب المسؤولون عنها لطلبه وتبدأ المبادرة في دعمه ليقضي على البطالة في قرية «شقرف».

قصة تعثر مصنع دلتا للصناعات الإلكترونية

مصنع دلتا للصناعات الإلكترونية، استطاع توفير 10 آلاف فرصة عمل لأبناء «شقرف» بالغربية، بعد دعم مبادرة «ابدأ» له وإنقاذه من الإغلاق، وفق ما أوضحه سامح يوسف صاحب المصنع في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر استعراض إنجازات مبادرة ابدأ: «كان عندي مشكلة في المصنع ومهدد بالإغلاق، فنصحني أحد الأصدقاء بالتواصل مع ابدأ ولقيت استجابة فورية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعموني حتى استطعت توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب».

10 آلاف عامل وفني مصري، حملوا على عاتقهم قصة نجاح مصنع دلتا للصناعات الإلكترونية بدعم من «ابدأ»، لتصل منتجاتهم إلى السوق المصرية والأفريقية: «المبادرة قدمت كل الدعم المطلوب للمصنع لتتغير شكل الصناعة في مصر بشكل عام قبل وبعد «ابدأ»، وأكبر دليل هو إنشاء مصنع صناعات مغذية لم يكن موجودًا في مصر ولا في الشرق الأوسط، ونسبة المكون المحلي 83%، وحجم التصدير تعدى الـ50% من الإنتاج، ودا بجهد وفضل المبادرة اللي دعمت أكثر من 10 آلاف عامل مصري».

رحلة «ابدأ» لدعم مصنع دلتا للصناعات الإلكترونية

دعم فني كبير قدمته مبادرة «ابدأ»، لدلتا للصناعات الإلكترونية، بحسب مدير المصنع جعلته يفتح آفاقا جديدة للتصدير: «المبادرة قدمت دعما فنيا كبيرا وخلصت كل الإجراءات المطلوبة وساندتنا لفتح آفاق تصديرية جديدة بعد مرحلة التعثر اللي مرينا بيها، وأنصح كل صاحب مصنع متعثر باللجوء إلى مبادرة ابدأ لمساعدته حتى يستطيع استكمال مشوار حياته وتحقيق حلمه».