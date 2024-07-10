كيف تدعم مبادرة «ابدأ» أصحاب المشروعات وصغار الشباب؟.. رابط متاح للتقديم

تواصل مبادرة ابدأ الوطنية جهودها لدعم الشباب في تأسيس مشاريعهم الصناعية وتطويرها، وذلك من خلال عدة محاور، منها دعم التسويق والتصدير، وتسهيل الحصول على أراضي زاعية لصغار الشباب، مع وجود برامج تدريبية لتعليم الشباب مهارات التسويق والترويج، بالإضافة إلى توفير بعض المعدات التي تساعدهم في تطوير مشاريعهم.

كيف تدعم مبادرة ابدأ أصحاب المشروعات؟

ويستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مبادرة ابدأ، وكيفية دعم الشباب في تطوير المشروعات:

- توفر مٌبادرة ابدأ شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح، مع تدريب الشباب على كيفية استخدامها، ما يساعد على تطوير مشروعاتهم بسهولة.

- توفير رخص قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمُعدات الثقيلة والمعترف بها في الدول العربية للمُتدربين داخلها.

- توفير فرص للخريجين الأوائل لتلقي حتى يحصلون على تدريب مُتقدم بمراكز الصيانة التابعة للشركة لمدة 3 أشهر مجانية، وأيضا توفر لهم بعد ذلك فرص عمل.

خدمات مُبادرة ابدأ

تهدف مبادة ابدأ إلى توفير الكثير من الخدمات الصناعية سواء للشباب المؤهلين إلى سوق العمل، أو لأصحاب المشروعات الصغيرة والذين يريدون تطوير مشروعاتهم.

كيفية التقديم على التدريب الخاص بالمُبادرة

يمكنك التقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمُبادرة من خلال الضغط على هذا الرابط.