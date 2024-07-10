مصنع مفروشات يعود للحياة بعد فترة ركود.. «ابدأ» أنقذت 400 عامل من البطالة

10 سنوات هو عمر مصنع «فانتازيا» للمفروشات والمراتب والإسفنج، مّر خلالها بمراحل كثيرة ما بين النجاح والركود ثم التفوق بعدما دعمته المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، ليصل إنتاجه إلى 14 دولة حول العالم بأيادي 400 عامل مصري، استطاعوا خلال هذه السنوات تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج بدءًا من مصنع الإسفنج وصولًا إلى أكبر خطوط إنتاج للمراتب والمفروشات.

تفاصيل إنقاذ مصنع «فانتازيا» للمفروشات والمراتب

المصنع استطاع كسب ثقة السوق المصرية والعالمية حتى وصلت استثماراته إلى نحو 200 مليون جنيه مصري بحسب تصريحات المهندس أحمد رجب الشافعي، المؤسس والمدير التنفيذي لمصنع فانتازيا، خلال حديث سابق له أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنّ المصنع استطاع تحقيق انتشار واسع في الدول العربية والآسيوية والأفريقية بعد دعم مبادرة «ابدأ»: «قدرنا نكسب ثقة السوق المحلية والعالمية، وانتشرنا بشكل كبير من خلال موزعينا المعتمدين ومن خلال كفاءة العاملين وإخلاصهم».

15 ألف متر مربع هي مساحة مصنع «فانتازيا» الواقع في المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية، ودعمته مبادرة «ابدأ»، بـ15 ألف متر مربع أخرى لإجراء توسعات مستقبلية، ليصل إنتاجه إلى الدول بحسب المدير التنفيذي له: «ابدأ دعمتنا كتير، وفرت لينا كل ما نحتاجه، سواء تسهيل الإجراءات اللازمة أو تخصيص أرض للتوسعات، وأصبحت نسبة الناتج المحلي لينا 35% للإسفنج و85% للمراتب والمفروشات، ونصدر 30% من حجم الإنتاج المحلي البالغ 40 طن إسفنج صناعي في الساعة، و450 مرتبة، و2000 قطعة فرش فندقي يوميًا».

كيف دعمت مبادرة «ابدأ» مصنع «فانتازيا»؟

مبادرة «ابدأ»، كانت الداعم الأول للمصنع، إذ جعلته يتخطى مرحلة الركود وأنقذت 400 عامل من البطالة، فضلا عن مساهمتها في زيادة خطوط الإنتاج: «ابدأ مبادرة عظيمة وكان شرف لنا أنها تدعمنا وتدعم عمالنا، افتتحنا مزيدًا من خطوط الإنتاج وأصبحنا المصنع الرائد الأول على مستوى الدلتا، ونطمح في زيادة نسبة التصدير إلى 70% لصالح شركات أجنبية بنحو 10 ملايين دولار، وهو ما سينعكس على الاقتصاد المصري».

المدير التنفيذي لمصنع فانتازيا، يحلم بزيادة عدد الدول التي تستورد منتجات مصنعه فضلًا عن زيادة عدد العمالة وتوفير فرص عمل للشباب: «هدفنا زيادة التصدير إلى 70%، والتوسع في تصنيع المادة الخام وهو ما سيوقف استيراد نحو 150 ألف طن من الخام سنويًا».