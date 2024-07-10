«ابدأ» تشارك «حياة كريمة» في حملة «استهلاك أقل.. تأثير كبير» لتوفير الطاقة

أعلنت مبادرة «ابدأ» المشاركة مع مبادرة حياة كريمة في الحملة الوطنية التي أطلقتها من أجل ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، لتعزيز ورفع الوعي الشعبي بأهمية ترشيد الطاقة واستعمالها بأفضل صورة ممكنة، تحت شعار واحد وهو «استهلاك أقل.. تأثير كبير».

استهلاك أقل.. تأثير كبير

في 26 يونيو من عام 2024، أطلقت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مبادرة جديدة توعوية لدعم البيئة وترشيد استهلاك الطاقة «استهلاك أقل.. تأثير كبير»، وأوضحت أن تلك الحملة هي الأكبر من نوعها في مصر، وأنها لا تقتصر على فئة معينة، بل تسعى لتشجيع جميع الفئات للمشاركة في الحملة.

وصرحت المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة بثينة مصطفى، بأن الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة أمر غاية في الأهمية يجب على جميع أفراد المجتمع المشاركة فيه، وأنه يأتي في إطار الحرص على التنمية المستدامة.

ابدأ تشارك حياة كريمة في حملتها

وأعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مشاركتها لمؤسسة حياة كريمة في حملتها الوطنية لترشيد الطاقة ودعم البيئة، مؤكدةً أنها مهمة يجب أن يتعاون فيها جميع أفراد المجتمع.

وتهدف المبادرة التي شعارها «استهلاك أقل.. تأثير كبير» إلى لتوفير كهرباء والمحافظة على البيئة، عن طريق:

- إطلاق حملات إعلانية توعوية لترشيد استهلاك الطاقة.

- برامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب.

- مبادرة مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء.