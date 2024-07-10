تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة التونسية (صور)

استقبل الدكتور كمال دقيش؛ وزير الشباب والرياضة في تونس الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك على هامش زيارة الدكتور أحمد زايد لتونس لحضور مؤتمر تدور فعالياته حول «الجيل الرقمي».

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية اليوم، أشاد الوزير بالأنشطة والفاعليات التي تقدمها المكتبة وعبَّر عن رغبة وزارة الشباب والرياضة في تونس في التعاون مع مكتبة الإسكندرية في الأنشطة الثقافية الخاصة بالشباب العربي، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا الضوء.

مدير مكتبة الإسكندرية: نرحب بالتعاون مع وزارة الشباب التونسية

ومن جهته، عبر الدكتور أحمد زايد عن ترحيب المكتبة بهذا التعاون، وذلك في ضوء العلاقات الحميمة التي تربط بين مصر وتونس.

قيمة مكتبة الإسكندرية

يذكر أن مكتبة الإسكندرية القديمة كانت واحدة من أعظم وأهم مكتبات العالم القديم، حيث تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد في عهد البطالمة في مصر، وكانت مركزًا للعلم والمعرفة والثقافة.

واحتوت المكتبة على مئات الآلاف من اللفائف والمخطوطات التي غطت مجموعة واسعة من الموضوعات، من الفلسفة والعلوم إلى الأدب والتاريخ، قبل أن يتم تدميرها في عدة مناسبات ثم تم إعادة انشاء مكتبة الإسكندرية الجديدة في مصر عام 2002، تكريمًا للمكتبة القديمة وتعبيرًا عن الالتزام المستمر بتعزيز المعرفة والثقافة.