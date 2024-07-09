مكتبة الإسكندرية تشارك بأحدث الإصدارات في معرضها الدولي للكتاب 2024

تشارك مكتبة الإسكندرية هذا العام في معرضها الدولي للكتاب في دورته الـ 19 بالعديد من المطبوعات، وذلك في جناح البيع، وينطلق المعرض في 15 يوليو 2024 بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 28 يوليو 2024، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

إصدارات متميزة في معرض مكتبة الإسكندرية

ومن أحدث المطبوعات التي ستعرضها مكتبة الإسكندرية، كتاب رواد دراسة النقوش العربية والإسلامية: المصريون والعرب تصدير مصطفي الفقي، تقديم أحمد منصور- مكتبة الإسكندرية، مركز دراسات الخطوط 2022.

ويهدف هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على إسهامات رواد العلماء المصريين والعرب في مجال النقوش الإسلامية؛ إذ شهدت نهاية القرن التاسع عشر الميلادي والنصف الأول من القرن العشرين اهتمامًا كبيرًا بها، وذلك ضمن اهتمام العلماء الأجانب بالاستشراق بكل جوانبه وفروعه.

ومنها ما تناول كتاب «أدب الغرباء» لأبي الفرج الأصبهاني: قراءة آثارية، ومنها ما تناول المنهجية العلمية لرشيد بورويبة في دراسة النقوش الكتابية، ومنها ما تناول رواد الكتابات والنقوش الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

ونظم مركز دراسات الخطوط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية قد نظم سمينار «رواد دراسة النقوش العربية والإسلامية: المصريون والعرب»، في الفترة 18 – 19 ديسمبر 2019، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الموافق الثامن عشر من ديسمبر.

وتقدم مكتبة الإسكندرية أيضا في المعرض: كتاب متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي إعداد أيمن جمال الجوهري، تصدير مصطفى الفقي 2023.

كما تقدم المكتبة كراسة: «مشروع ملامح السرد العربي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 2001–2010 (لبنان)» تأليف عبدالمجيد زراقط، وهدى معدراني وتصدير أحمد عبدالله زايد، تقديم محمد سليمان، مقدمة منير عتيبة.

وهذه الكراسة هي العدد الأول من سلسلة «كراسات سردية» التي يُصدرها مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ضمن «مشروع ملامح السرد العربي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 2001-2010م»،

كما تنفرد مكتبة الإسكندرية بإصدار سلسلة التراث الإنسانية للنشء والشباب: وهي سلسلة تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في كل فروع المعرفة الإنسانية، على نحو مبسط وسهل وجذاب، لجميع الشباب في مصر والعالم العربي، وذلك اضطلاعا عن مكتبة الإسكندرية العالمية بدورها المعرفي والتنويري، من خلال نشر رسالة مصر الخالدة عبر الزمان والمكان.

ومن أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية الكتيب التاسع والثلاثون من سلسلة «تراث الإنسانية للنشء والشباب» بعنوان «كونفوشيوس: فلسفته ورؤيته الأخلاقية والسياسية» والذي يتناول حياة الفيلسوف الصيني كونفوشيوس وأعماله وآراءه في التربية والتعليم.

وتفرد المكتبة مساحة كبيرة لعرض إصداراتها الدورية؛ ومن أهمها مجلة ذاكرة مصر التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وأيضا مجلة ذاكرة العرب، والتي تضم موضوعات مميزة ومتنوعة تسلط الضوء على تاريخ العرب وتراثهم المتنوع، وسلسلة مراصد المتخصصة في علم الاجتماع الديني، وأوراق التي تتخصص في الدراسات المستقبلية، فضلاً عن حولية أبجديات التي تضم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة كراسات قبطية المهتمة بالتراث القبطي وكذلك سلسلة روايات المشروع القومي لتوثيق التراث المسرحي الصادرة من مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

جاء ذلك فضلًا عن مجلة ذاكرة العرب دورية علمية مُحكّمة تهتم بالتراث الثقافي والتاريخي والحضاري للبلدان العربية والإسلامية، وتهدف إلى تأكيد أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن، وتقبل المجلة الأبحاث المنشورة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، وتصدر عن مركز دراسات الحضارة الإسلامية، بالتعاون مع مشروع «ذاكرة العرب» بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.