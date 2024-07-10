«التنظيم والإدارة» ينتهي من تجديد اعتماد 6 مراكز تدريبية خلال شهر يونيو

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من اعتماد وتجديد اعتماد 6 مراكز تدريبية خلال شهر يونيو الماضي.

التنظيم والإدارة يعتمد مراكز التدريب

ووفقًا لبيان جهاز التنظيم والإدارة، فإنّ قائمة المراكز المعتمدة أو التي تمّ تجديد اعتمادها تضم: مركز التدريب بمعهد بحوث البترول المصري، ومركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالسويس، ومركز تدريب مستشفى الهلال الأحمر، ومركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ، ومركز التدريب بمركز أورام طنطا، ومركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة.

تدريب وتأهيل الموظفين

جدير بالذكر أنَّ الجهاز يعتمد المراكز التدريبية إعمالاً لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها ضمن العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.

كما يأتي أيضًا تنفيذًا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز، ووفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.