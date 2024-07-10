رسالة من «هيئة الدواء» للمواطنين: العقاقير متوافرة بأكثر من اسم تجاري

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا بشأن الدواء المثيل، أوضحت فيه أن الدواء يكون موجودا في السوق بأكثر من اسم تجاري وفي حالة عدم وجود الاسم التجاري للدواء لا يعتبر ناقصا، إذ أن هذا الدواء له مثائل متعددة بنفس المادة الفعالة؛ فلا تتردد في استخدام المثائل المتاحة.

عدم وجود الاسم التجاري للدواء لا يعتبر نقصا

ووجهت الهيئة رسالة هامة للمواطنين، قائلة: «لا تدع اسم الدواء عائق لحصولك عليه؛ فالدواء المثيل بديلا فعالا وآمنا للدواء الأصيل»، مشددة على ضرروة استشارة الطبيب قبل استخدام الدواء المثيل واستشارة الصيدلي لمعرفة المثائل المتوفرة، والتواصل على الخط الساخن 15301 في حال وجود استفسار بخصوص توافر الأدوية والمثائل أو البدائل المتاحة.​

فتح باب التسجيل فى ورش عمل

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن فتح باب التسجيل فى ورش عمل الخاصة بكتابة إجراءات التشغيل القياسية باليقظة الصيدلية، لافتة إلى أنها تهدف للتعريف والتدريب على كل ما يخص كتابة إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بكافة أنشطة اليقظة الصيدلية، مما يضمن الالتزام بتطبيق معايير أسس الممارسة الجيدة لليقظة الصيدلية بأعلى كفاءة ممكنة، وتوحيد معايير العمل؛ الأمر الذي ينعكس بالتبعية على الارتقاء بجودة العمل وكفاءته.