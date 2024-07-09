هيئة الدواء تطالب الصيدليات بالإبلاغ عن 3 أدوية مهربة في السوق

عممت هيئة الدواء منشورا على الصيدليات بشأن وجود 3 أدوية مهربة للسوق الدوائي، خاصة بأورام المعدة وسرطان الرئة ومثبط مناعة، وطالبت الصيدليات بسرعة إبلاغها حال تواجد هذه الأدوية بها.

كيف يمكن معرفة العبوات المهربة

وأوضحت هيئة الدواء في منشورها للصيدليات لمعرفة العبوات المهربة، أنّه يمكن معرفة العبوات المهربة من خلال أرقام التشغيلات وتاريخ الانتهاء والإنتاج، وعدم وجود العلامة التسويقية، وحتى الآن يتم متابعة الأدوية لرصدها من سوق الدواء.

وذكرت الهيئة في منشورها، أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

خطورة الأدوية المهربة

ومن جانبه، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إنّ الأدوية المهربة تكون خطورتها كبيرة على أجهزة الجسم المختلفة كالقلب والكبد والكلى.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هيئة الدواء تقوم بدورها في ضبط السوق الدوائي من خلال الحملات التفتيشية وهو حق أصيل لها لحماية المواطنين من أي مضاعفات صحية محتملة ناتجة عن الحصول على هذه الأدوية.