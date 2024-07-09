«هل تنتقل العدوى من المُصاب بالحزام الناري إلى المحيطين به؟​​».. سؤال تلقته الدواء المصرية على منصتها الإلكترونية، مشيرة إلى أنه من الممكن أن ينتقل الفيروس لأي شخص ليست لديه مناعة ضد جدري الماء، ويحدث ذلك عادةً من خلال لمس التقرحات المفتوحة الناتجة عن الطفح الجلدي دون عازل.

هل تنتقل العدوى من المُصاب بالحزام الناري إلى المحيطين به؟​​

ولفتت هيئة الدواء إلى أنه بمجرد الإصابة بالعدوى سيصاب الشخص بجدري الماء وليس بالحزام الناري، محددة أعراض الإصابة بالحزام الناري، على النجو التالي وفقا للدليل الإرشادي الخاص بهيئة الدواء:

أعراض الإصابة بالحزام الناري

- الحساسية تجاه اللمس.

- شعور بالألم أو الحرقة.

- حساسية تجاه الضوء.

- الحكة - الصداع.

- إرهاق.

- الحمى.

- بثور ممتلئة بالسوائل تتفتح وتتكون فوقها قشور.

- طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم.

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