سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-7-2024 في نهاية التعاملات بالبنوك

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-7-2024 في البنوك المصرية خلال نهاية التعاملات استقرارًا، إذ جاء الشراء في بنك التنمية الصناعية 51.92 جنيه والبيع 52.07 جنيه، والبنك العقاري المصري العربي 51.82 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم الأربعاء 10-7-2024 في البنوك المصرية خلال نهاية التعاملات في عدد من البنوك نرصدها في السطور التالية بحسب المواقع الرسمية.

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك الأهلي اﻟﻣﺻري

سجل ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم ﻓي اﻟﺑﻧك الأھﻠي اﻟﻣﺻري،51.84 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم ﺑﻧك ﻣﺻر

وﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في ﺑﻧك ﻣﺻر 51.84 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟﯾورو في اﻟﺑﻧك الأهلي المتحد

وعن ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك الأهلي المتحد، الشراء بـ51.90 جنيه و52.06 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟﯾورو في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ

وﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ CIB، الشراء بـ51.84 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 51.80 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.