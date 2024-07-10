وكيل «تعليم بورسعيد»: تغيب 19 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة اليوم

صرح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم أنّ طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية في بورسعيد، أدوا اليوم، الامتحان في مواد الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس دون مشكلات.

نسبة الحضور في امتحان الجيولوجيا 99.6%

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن طلاب الشهادة الثانوية العامة أدوا الامتحان من خلال 15 لجنة رئيسية، تشمل طلاب المدارس الرسمية عربي ولغات ومدارس التعليم الخاص، وذلك بنسبة حضور 99.6% لمادة الجيولوجيا ونسبة 99.7% لمادة الجبر والهندسة الفراغية ونسبة 99.8% لمادة علم النفس.

ولفت إلى سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بشكل طبيعيي دون رصد أي معوقات، مشيرًا إلى أنّ جميع الطلاب استلموا أسئلة الامتحان في تمام الساعة 9 صباحا اليوم.

19 طالبا تغيبوا عن الامتحان اليوم

ومن جهتهه، أشار طاهر الغرباوي وكيل مديرية التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات المركزية إلى رصد 19 حالة غياب بين صفوف الطلاب اليوم، بينهم 12 في مادة الجيولوجيا من إجمالي 2956 طالبا وطالبة و3 حالات غياب في صفوف طلاب مادة الجبر والهندسة الفراغية من أصل 1124 طالبا وطالبة، ورصد 4 حالات غياب بين صفوف الطلاب في مادة علم النفس من أصل 1674 طالبا وطالبة ممن يحق لهم دخول الامتحانات.