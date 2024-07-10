الخارجية: توجيهات من الرئيس السيسي وملك الأردن بدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّ زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى مصر، عزيزة وكريمة وتأتي في إطار التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين الشقيقين في الموضوعات الإقليمية فضلا عن العلاقات المتميزة والخاصة بين البلدين.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية»: «تحدثنا سويا عن القضايا المهمة، كان في مقدمتها العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، وتحدثنا عن العلاقات في إطار التشاور المشترك والعلاقات السياسية المتميزة والاقتصادية والاجتماعية، وهناك توجيهات سامية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني، بإعطاء الأولوية لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين والشقيقين».

أوضح : «تحدثنا عن دور العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية ودورها في عملية البناء بالمملكة، وناقشنا تبادل الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».