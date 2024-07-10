مشروع تخرج «Zero Eyes» «ذكاء اصطناعي» كفر الشيخ.. أمن وأمان المدن الذكية

على مدار عام دراسي كامل، عكفت 4 طالبات بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، على تنفيذ مشروع تخرج يهدف إلى تحقيق الأمان في المدن الذكية، مثل المباني الهامة، والاستادات، والمطارات والذي يتطلب استخدام تكنولوجيا متقدمة وفعّالة، تحت عنوان «Zero Eyes».

تقنية «Zero Eyes» لتحقيق الأمان في المدن الذكية

تحكي ضحى طارق، إحدى طالبات المشروع عن الفكرة، قائلةً: «الفكرة جاءت لنا مع بداية العام الدراسي من السنة الأخيرة بكلية الذكاء الاصطناعي لتنفيذها وتناقشت في الفكرة مع زميلاتي ندى مصطفى، وسلمى صالح، ورنيم صبر، وبالفعل بدأنا تنفيذ المشروع على مدار العام الدراسي، وقمنا بتطوير نظام يعتمد على نماذج التعلم العميق (Deep Learning) القادرة على اكتشاف الأشخاص المشتبه بهم، مثل: الأشخاص المسلحين، والمشاجرات، والحرائق، وتم اختبار هذه النماذج بدقة لضمان قدرتها على العمل بكفاءة وفعالية في الكشف عن الحالات المشبوهة والطوارئ».

لتسهيل استخدام هذه التقنية من قبل رجال الأمن والإطفاء، قامت الطالبات بإنشاء موقع ويب مُخصص يُتيح للجهات المختصة متابعة الأحداث بشكل مباشر من خلال كاميرات المراقبة المثبتة في المناطق الحيوية وفقاً لـ«ضحى»: «الموقع يُمكِّن رجال الأمن من مراقبة الأنشطة والتحذيرات التي تصدرها النماذج الذكية في الوقت الحقيقي، وعند اكتشاف النموذج لحريق أو مشاجرة أو شخص مشتبه به أو شخص مسلح، يتم إرسال إشعار فوري إلى رجال الأمن، مما يُمكِّنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفعالية».

يوفر الموقع ميزة تحميل مقاطع الفيديو المسجلة بواسطة الكاميرات في حالة تعطل الإنترنت بحسب ما ذكرته ندى مصطفى، إحدى طالبات المشروع: «يمكن لرجال الأمن تحميل هذه الفيديوهات لاحقاً لمراجعة الأحداث والتحقق من وقوع أي طارئ، وهذه الميزة تضمن استمرار مراقبة الأمان حتى في حالات انقطاع الاتصال، مما يعزّز من قدرة النظام على تقديم حماية مستمرة وشاملة، وباستخدام هذه التكنولوجيا الذكية، نسعى إلى تعزيز الأمان والطمأنينة في المدن الذكية والمناطق الحيوية، من خلال تقديم نظام مراقبة متكامل يعتمد على أحدث تقنيات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي».

رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بفكرة مشروع «Zero Eyes»

لاقى مشروع التخرُّج إشادات كبيرة من قيادات الجامعة، وعلى رأسها الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الذى عبّر عن سعادته بفكرة مشروع «Zero Eyes»، والذي نفذته عدد من طالبات كلية الذكاء الاصطناعي لهذا العام، مما يعود بالنفع على البشرية، مشيراً إلى أنّ كلية الذكاء الاصطناعي تعمل على تحقيق مكانة دولية متميزة في مجالها، لتواكب التطور السريع في هذا المجال، وتؤهل لوظائف المستقبل.