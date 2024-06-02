«من أول السطر».. مشروع تخرج في «آداب كفر الشيخ» يحارب عمالة الأطفال

ظاهرة عمالة الأطفال من أخطر الظواهر التي يُعاني منها العالم بأسره، وهي تُمثل خطورة كبيرة على الأطفال، ما جعل 7 من طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، ينفذون مشروع تخرجهم هذا العام عن هذه الظاهرة، وذلك من خلال فيلم قصير تحت عنوان «من أول السطر».

مشروع تخرج يحارب ظاهرة عمالة الأطفال

تحكي سارة علي عبد الغني، إحدى طالبات المشروع، عن فكرتهم: «فكرة مشروع من أول السطر جات لنا لما لاحظنا إنّ في أطفال كتير بتشتغل وطفولتهم محطمة، وكمان بيخرجوا من التعليم وحقوقهم كأطفال ضايعة، ومحرومين من حاجات ترفيهية، عشان كده حبينا يكون في رسالة من مشروع التخرج وهو محاربة ظاهرة عمالة الأطفال، وعرضت الفكرة على زمايلي نورا مفرح سلامة، ومرفت توكل، وأسماء بكر، ومحمود عوض مرزوق، ومحمد عمرو، وعلي مرعي، وعجبتهم وبدأنا تنفيذ».

7 دقائق هي مدة فيلم «من أول السطر» وفقا لما ذكره محمود عوض، أحد طلاب المشروع: «الفيلم تم تنفيذه في أسبوعين، وهو بيحارب عمالة الأطفال، وبيتكلم عن الطفل اللي بيشتغل ومش بيروح مدرسته ولا بيتعلم ولا بيلعب ولا بيعيش طفولته، بيتكلم عن الطفل اللي بيشتغل في أعمال صعبة زي ورش السيارات وورش الحدادة وغيرها من الأعمال الصعبة اللي ميقدرش عليها الأطفال، بيتكلم كمان عن البنات الصغار اللي بتشتغل في البيوت ومحرومين هما كمان من طفولتهم، والفيلم من الأفلام الهادفة والحمد لله إنّه نال إعجاب الجميع».

إشادة بمشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام

وأشاد الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، بمشروعات التخرج التي نفذها طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بالكلية: «مشروعات التخرج التي نفذها الطلاب هذا العام مشروعات هادفة، وتُناقش قضايا مهمة في المجتمع».