حملات لإزالة التعديات على حرم الطريق والإعلانات بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن باستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة التي تُعيق حركة السيارات والمارة وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة التي تشوه الصورة البصرية لشوارع المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الإزالة الفورية لعدد 2 حالة تعدي على أرض زراعية

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق للتصدي والإزالة الفورية لعدد 2 حالة تعدي على أرض زراعية أحدهما على مساحة 100 متر، والأخرى 75 مترا بناحية كفر شاويش وعزبة الدولاه بناحية الزنكلون، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة

كما شن رئيس مركز ومدينة مشتول السوق حملة مكبرة، لإزالة الإعلانات غير المرخصة بواقع 10 إعلانات للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وقاد رئيس مركز ومدينة منيا القمح حملة مكبرة لرفع جميع الإعلانات غير المرخصة وفصل التيار الكهربائي عن الإعلانات المضيئة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

كما قام رئيس مركز ومدينة ههيا بحملة لرفع الإشغالات من جميع الشوارع الرئيسية بالمدينة، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالأماكن المحددة لهم حفاظا على السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية.

وفي سياق متصل، كلف رئيس مركز ومدينة الحسينية بإزالة سملات خرسانية على مساحة 120 مترا خارج الحيز العمراني، وتم تسليم الأرض لمدير جمعية صان القبلية للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك تأكيدا على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.