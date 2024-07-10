قرارات محافظ الإسكندرية الجديد لخدمة المواطنين.. أبرزها إزالة إشغالات الطرق

أسبوع مر على تقلد الفريق أحمد خالد، منصب محافظ الإسكندرية، شهدت خلاله عروس البحر المتوسط عدة قرارات مهمة كان أولها تكثيف حملات الإشغالات خاصة في الشوارع الرئيسية وإزالة الأسواق العشوائية واسترداد رونق الشوارع مرة أخرى.

ذلك القرار الذي أصدره الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية الجديد، تبعه متابعة ملف الإشغالات وهي مهمة رؤساء الأحياء بشكل مباشر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وأسفرت تلك المتابعات خلال أسبوع عن إزالة التعديات بشارع الجلاء حتى ميدان الساعة بنطاق حي شرق الذي كان أكبر الشوارع في الإسكندرية يحوي باعة جائلين مخالفين.

إزالة الإشغالات في شارع الجلاء بالإسكندرية

وأكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، في بيان اليوم، إنه جرى رفع الإشغالات والتعديات على رصيف المشاة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى غسيل الأرصفة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر من أجل عودة الشارع للمواطن مرة أخرى.

حملات غرب الإسكندرية

الأمر نفسه، جرى تطبيقه في جميع أحياء الإسكندرية؛ فمن شرق إلى غرب، انطلقت حملات استهدفت منطقة مينا البصل وشملت شوارع المكس، أم السلطان، مساكن الورديان، وتم إزالة جميع الإشغالات التي تحتل الرصيف والطريق العام من كراسي وترابيزات، بالإضافة إلى إزالة جميع حواجز السيارات.

تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، العمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في جميع الملفات والمشكلات التي تواجه المواطنين.