وزير الخارجية: يجب دعم «الأونروا» لدورها المهم والحيوي في فلسطين

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنه تحدث مع نظيره الأردني بشكل واضح لا يحتمل اللبس فيما يتعلق بالتأكيد على الدور الحيوي والمهم للغاية لوكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وأهمية قيامها بدورها وأنه لا بديل ولا يمكن الاستغناء عن دور هذه الوكالة، ويجب دعمها في آداء مهامها بموجب قرار الجمعية العامة بعيدًا عن أي معايير مزدوجة في التعامل مع مسائل الإغاثة الإنسانية.

تشجيع الأطراف الدولية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأضاف خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره الأردني، وأذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «أكدنا أهمية استمرار عملنا المشترك في تشجيع الأطراف الدولية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أنه يعطي رسالة إيجابية ومهمة للشعب الفلسطيني الذي يعاني كثيرًا بأن هناك أملًا في المستقبل بأن يحقق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية».

حرب إقليمية شاملة

وتابع: «تحدثنا عن الخطورة البالغة لاحتمالات التصعيد بما يقود إلى انزلاق المنطقة بأثرها إلى حرب إقليمية شاملة، وأكدنا على الأهمية البالغة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، والتحذير الكامل من أي مخاطر للتصعيد بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان ومن ثم يؤدي إلى دخول المنطقة في حرب شاملة».

وأكمل: «تحدثنا أيضًا عن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق باعتباره نموذجا للعمل العربي المشترك».