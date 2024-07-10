وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تتعمد تصفية «أونروا» لإنهاء القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه بعد استهداف منظمة «أونروا» لم تعد قادرة على كانت ما تقوم به نحو الفلسطينيين لأنها دُمرت، ويستمر استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل أرادت تصفية الوكالة لأن في ذلك خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء قضية اللاجئين، التي أصبحت قضية أساسية يجب أن تحل وفق قرارات الأمم المتحدة بما يضمن العودة والتعويض اللاجئين في إطار حل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين التي جسدت الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية».

وتابع: «نحن الآن في مواجهة أوضاع تزداد سوءا، لأن هناك عدوانا إسرائيليا يشكل جريمة حرب أخرى بقصف اللاجئين في خان يونس، ولا يمر أسبوع إلا ويستهدف المزيد من الأبرياء الفلسطينيين في أماكن اللجوء سواء في مدارس (أونروا) أو مخيمات أخرى، ويجب تحرك المجتمع الدولي وأن يقف إلى جانب القانون الدولي وإلى جانب إنسانيتنا المشتركة وأن يتخذ إجراءات حقيقية فاعلة لوقف إطلاق النار».