وزير إسرائيلي: «ارتداء الحريديم الطاقية السوداء لا يعفي من التجنيد»

تحدث موشيه أربيل وزير الداخلية الإسرائيلي على أهمية التجنيد المتساوي في جيش الدفاع الإسرائيلي، قاصدًا يهود «الحريديم»، مُعلناً أن ارتداء «الكيباه» السوداء لا يُعفي من الخدمة العسكرية.

أول مسؤول من حزب شاس يؤكد على تجنيد الحريديم

ونقل موقع صحيفة «جيروزاليم بوست»، الناطق باللغة الإنجليزية كلمة وزير الداخلية الإسرائيلي التي أكد فيها الحاجة إلى تجنيد كل فرد مؤهل.

وذكرت الصحيفة أن هذا الموقف جدير بالمُلاحظة بشكل خاص في ضوء الموقف التقليدي لحزب شاس، الذي عارض تاريخيا الخدمة العسكرية الإلزامية لطلاب التوراة من اليهود المتشددين «الحريديم».

وتتحدى تصريحات وزير الداخلية بشجاعة آراء رئيس حزب شاس أرييه درعي، الذي أكد بحزم أن لا أحد سيُجند في الجيش، حتى ولو طالب واحد من طلاب التوراة، وأن الحزب سُيقاتل ضد مثل هذه الإجراءات بكل قوته.

حزب شاس يرفش تجنيد الحريديم

وناضل حزب شاس لفترة طويلة ضد التغييرات التي طرأت على قوانين التجنيد التي من شأنها أن تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على طلاب المدارس الدينية الحريدية، حيث اعتبرت مثل هذه التدابير هجوماً على أسلوب حياتهم وقيمهم الدينية، بينما قضت المحكمة العليا مراراً وتكراراً بعدم دستورية الإعفاءات القائمة، مما أدى إلى معارك قانونية وسياسية مستمرة.

بدء تجنيد الحريديم الشهر المقبل واحتمالات حدوث أزمة وتصدع

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت أعلن عن بدء تجنيد الحريديم من الشهر المقبل مما سيسبب أزمة كبيرة في دولة الاحتلال.

واعتبر الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن الحكومة الإسرائيلية تواجه أزمة كبيرة في تجنيد الحريديم، مُشيرًا في تصريح لـ «الوطن»، أن مشروع تجنيد الحريديم أثار القلق منذ فترة، مشددًا على أن إصرار وزير الدفاع الإسرائيلي على تجنيد الحريديم، يسبب أزمة وتصدع في الحكومة الإسرائيلية.