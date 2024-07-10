جولات مفاجئة على المحال والمخابز لمراقبة الأسعار وضمان الجودة في الشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رُؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كل الأنشطة التجارية والمخابز؛ للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المُعلنة، ومُزاولة النشاط طبقاً للقانون والالتزام بتطبيق الاشتراطات، والمواصفات التموينية والصحية.

نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من نظافة الأدوات والمُعدات المُستخدمة في تجهيز الخبز، والتأكد من سلامة الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز، وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

وتوجه رُؤساء مراكز ومدن وأحياء برفقة مفتشي الإدارات التموينية بنطاق كل من «الإبراهيمية - أبو كبير - حي أول وثان الزقازيق - صان الحجر - منشأة أبو عمر - منيا القمح - كفر صقر - ههيا - فاقوس - أبو حماد - مشتول السوق - ديرب نجم»، حيث تم المرور على الأنشطة التجارية المختلفة والمخابز لمُراجعة صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، وتوافر الشهادات الصحية للعاملين حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقا للتعليمات المقررة.